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03:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели из Хабаровского края помогли заблудившейся в лесу пенсионерке

В Комсомольске-на-Амуре спасатели помогли пенсионерке, которая заблудилась в лесу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

В субботу, 8 июля, в районе поселка Старт пожилая женщина пошла в лес за ягодами. Пенсионерка заблудилась. Однако с собой у нее был сотовый телефон, комсомольчанка позвонила спасателям ДВРПСО, и те пришли к ней на помощь.

«Заблудившись, женщина вышла на ЛЭП и три часа шла в другую сторону. Силы, физические и моральные, кончились, женщина позвонила нам, хорошо, телефон взяла. Наши сотрудники сориентировались, где примерно она находится, и отправились на поиски», — рассказали спасатели ДВРПСО. Примерно в семь часов вечера пенсионерку вывели из леса.

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