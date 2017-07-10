Спасатели из Хабаровского края помогли заблудившейся в лесу пенсионерке
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В субботу, 8 июля, в районе поселка Старт пожилая женщина пошла в лес за ягодами. Пенсионерка заблудилась. Однако с собой у нее был сотовый телефон, комсомольчанка позвонила спасателям ДВРПСО, и те пришли к ней на помощь.
«Заблудившись, женщина вышла на ЛЭП и три часа шла в другую сторону. Силы, физические и моральные, кончились, женщина позвонила нам, хорошо, телефон взяла. Наши сотрудники сориентировались, где примерно она находится, и отправились на поиски», — рассказали спасатели ДВРПСО. Примерно в семь часов вечера пенсионерку вывели из леса.