Спасатели из Хабаровского края помогли заблудившейся в лесу пенсионерке

В субботу, 8 июля, в районе поселка Старт пожилая женщина пошла в лес за ягодами. Пенсионерка заблудилась. Однако с собой у нее был сотовый телефон, комсомольчанка позвонила спасателям ДВРПСО, и те пришли к ней на помощь.