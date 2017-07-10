Следователи проводят проверку по факту смерти парашютиста
Сотрудники СК провели осмотр места трагедии, изъяли водный мотоцикл, опросили очевидцев.
Сотрудники СК провели осмотр места трагедии, изъяли водный мотоцикл, опросили очевидцев.
Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.
Следователи проводят проверку по факту смерти парашютиста на выходных в поселке Подъяпольское Шкотовского района Приморья, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская. Сотрудники СК провели осмотр места трагедии, изъяли водный мотоцикл, опросили очевидцев.
Напомним, трагедией закончился полет на парашюте за катером в поселке Подъяпольское. Боковой порыв ветра подхватил стартовавшего на парашюте мужчину и ударил об береговые камни. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
На кадрах видео, присланного в редакцию агентства, видно как, стартовав с берега, мужчина с парашютом взлетает на небольшую высоту и, пролетев несколько метров, резко падает на берег неподалеку.