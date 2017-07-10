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Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.

Следователи проводят проверку по факту смерти парашютиста на выходных в поселке Подъяпольское Шкотовского района Приморья, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская. Сотрудники СК провели осмотр места трагедии, изъяли водный мотоцикл, опросили очевидцев.

Напомним, трагедией закончился полет на парашюте за катером в поселке Подъяпольское. Боковой порыв ветра подхватил стартовавшего на парашюте мужчину и ударил об береговые камни. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.