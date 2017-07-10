Выпавшим с балкона 4-летним ребенком во Владивостоке занялся Следственный комитет

Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.

Доследственную проверку по факту падения ребенка во Владивостоке с пятого этажа дома по улице Печорской начало Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская, по предварительной информации, ребенок самостоятельно открыл дверь балкона, пока матери не было дома.

— Мальчик 2013 года рождения выпал с балкона пятого этажа. Ребенок выжил, но остался в коме. Его увезла скорая медицинская помощь. Предварительно, все произошло в отсутствие матери дома. Мальчик сам открыл дверь и выпал, так как балкон не был застеклен, — рассказала Римская.

Она напомнила, что в период летних каникул у детей появилось больше свободного времени, которое они проводят на улице. В связи с чем, необходимо ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения, контролировать их перемещение.

В населенных пунктах, где в семьях есть домашний скот, также следует проинструктировать детей, которые оказывают помощь взрослым (на пастбище, дойках и пр.) В Приморском крае был случай, когда мальчик, ожидая мать с вечерней дойки, неосторожно держал корову, в результате чего животное дернулось, и веревка к которой была привязана корова, перекрыла доступ кислорода мальчику.