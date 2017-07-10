В сауне у хабаровчанки украли телефон

Они поссорились, мужчина ушел из заведения. Перед этим он забрал у приятельницы дорогостоящий гаджет. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

49-летнего фигуранта задержали. Он объяснил, что потерял ворованный телефон. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.