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04:26 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне на крупном рынке произошел пожар

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Несколько десятков пожарных борются с огнем, охватившим крупный рынок Camden Market в столице Великобритании.

«На месте десять пожарных расчетов и более 70 пожарных, которые пытаются справиться с огнем в Camden Market», — говорится в сообщении службы пожарной безопасности Лондона в Twitter.

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Отмечается, что огнем охвачены три этажа здания и крыша одного из строений.

Данных о пострадавших не поступало.

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