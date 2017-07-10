В Лондоне на крупном рынке произошел пожар
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Несколько десятков пожарных борются с огнем, охватившим крупный рынок Camden Market в столице Великобритании.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Несколько десятков пожарных борются с огнем, охватившим крупный рынок Camden Market в столице Великобритании.
«На месте десять пожарных расчетов и более 70 пожарных, которые пытаются справиться с огнем в Camden Market», — говорится в сообщении службы пожарной безопасности Лондона в Twitter.
Отмечается, что огнем охвачены три этажа здания и крыша одного из строений.
Данных о пострадавших не поступало.