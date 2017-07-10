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04:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин погиб на месте после ДТП с рейсовым автобусом

Шестилетний сын мужчины получил тяжелые травмы.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровский автолюбитель на «Тойоте» врезался в неисправный рейсовый автобус. В результате столкновения мужчина погиб на месте, а его приемный сын, который находился на пассажирском сиденье, попал в реанимацию, сообщает портал «Губерния».

Около 22:30 в воскресенье, 9 июля, хабаровчанин вместе с шестилетним ребенком ехал по улице Панфиловцев на микроавтобусе «Тойота Таун Эйс». В районе дома № 29 он на высокой скорости протаранил неисправный рейсовый автобус МАЗ, который стоял на обочине. По словам инспекторов отдела пропаганды ГИБДД, водителя микроавтобуса не остановили ни включенная «аварийка», ни выставленный на дороге аварийный знак. В результате столкновения автолюбитель получил несовместимые с жизнью травмы. Мальчика в бессознательном состоянии увезли в краевую больницу № 2.

«Ребенок получил тяжелые травмы конечностей и сотрясение мозга. После того как реаниматологи привели его в сознание, он сразу отправился на операционный стол. Помимо рваных ран он получил перелом голени и ушиб грудной клетки», — рассказала инспектор отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска Наталья Прохорец.

Как отметила собеседница, автолюбитель вез ребенка без специального удерживающего кресла.

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