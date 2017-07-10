Массовое заболевание детей произошло в лагере «Седанка» под Владивостоком
Роспотребнадзор закрыл пищеблок, но руководство учреждения подозревает, что вирус могли принести родители вместе с продуктами.
Роспотребнадзор закрыл пищеблок, но руководство учреждения подозревает, что вирус могли принести родители вместе с продуктами.
Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.
Сразу несколько детей заболели не установленным пока вирусом в детском
— В воскресенье мне позвонили, сказали, что надо забирать ребенка. Сейчас вызвали на дом врача. У детей была рвота и понос. Дочь сейчас тоже чувствует себя плохо, — рассказала Штейникова.
По ее словам, во время своих визитов в лагерь, она отмечала антисанитарное состояние в комнатах.
Начальник лагеря «Седанка» Анна Кириленко подтвердила факт заболевания нескольких детей, но отметила, что качество пищи в пищеблоке контролируется постоянно. Берутся пробы, ведется соответствующий журнал.
— Действительно, в выходные у нас заболели дети. Несколько детей обратились с приступами рвоты. Мы приняли все необходимые меры: закрыли смену досрочно, двое ребят были госпитализированы. Сейчас они, кстати, уже чувствуют себя хорошо. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, которые взяли анализы у детей и сотрудников лагеря. Пищеблок, до выяснения, закрыт, — рассказала Кириленко.
Она отметила, что за текущее лето Роспотребнадзор уже дважды проверял лагерь и не находил никаких нарушений.
— Пока все говорит о том, что это вирус, который передается через бытовой контакт. Хочу отметить, что мы все время шли навстречу родителям, которые приезжают к своим детям и привозят им продукты, хотя везде висят предупреждения о том, что не стоит привозить еду из дома. Сейчас очень жаркая погода, и даже свежие пирожки могут быстро портиться, не говоря о ягоде, — сказала начальник «Седанки».
По ее словам, руководство лагеря, после такого случая, пересмотрит свою политику в отношении посещений и «гостинцев».