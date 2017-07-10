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04:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Массовое заболевание детей произошло в лагере «Седанка» под Владивостоком

Роспотребнадзор закрыл пищеблок, но руководство учреждения подозревает, что вирус могли принести родители вместе с продуктами.

Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.

Сразу несколько детей заболели не установленным пока вирусом в детском санаторно-оздоровительном лагере «Седанка» под Владивостоком, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала мама одной из пострадавших девочек Елена Штейникова, ребенка пришлось забрать за четыре дня до окончания смены. При этом начальник лагеря Анна Кириленко не исключила, что инфекцию могли принести посещающие детей родственники вместе с непроверенными продуктами.

— В воскресенье мне позвонили, сказали, что надо забирать ребенка. Сейчас вызвали на дом врача. У детей была рвота и понос. Дочь сейчас тоже чувствует себя плохо, — рассказала Штейникова.

По ее словам, во время своих визитов в лагерь, она отмечала антисанитарное состояние в комнатах.

Начальник лагеря «Седанка» Анна Кириленко подтвердила факт заболевания нескольких детей, но отметила, что качество пищи в пищеблоке контролируется постоянно. Берутся пробы, ведется соответствующий журнал.

— Действительно, в выходные у нас заболели дети. Несколько детей обратились с приступами рвоты. Мы приняли все необходимые меры: закрыли смену досрочно, двое ребят были госпитализированы. Сейчас они, кстати, уже чувствуют себя хорошо. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, которые взяли анализы у детей и сотрудников лагеря. Пищеблок, до выяснения, закрыт, — рассказала Кириленко.

Она отметила, что за текущее лето Роспотребнадзор уже дважды проверял лагерь и не находил никаких нарушений.

— Пока все говорит о том, что это вирус, который передается через бытовой контакт. Хочу отметить, что мы все время шли навстречу родителям, которые приезжают к своим детям и привозят им продукты, хотя везде висят предупреждения о том, что не стоит привозить еду из дома. Сейчас очень жаркая погода, и даже свежие пирожки могут быстро портиться, не говоря о ягоде, — сказала начальник «Седанки».

По ее словам, руководство лагеря, после такого случая, пересмотрит свою политику в отношении посещений и «гостинцев».

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