Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края

Такие меры были приняты администрацией муниципального образования из-за пожаров, которые регулярно возникают в лесах. Так как в отдельных местах возгорания действуют на протяжении нескольких дней, власти решили подстраховаться на случай экстренной ситуации.

По информации регионального управления лесами, это первая территория в регионе, где установлен режим ЧС. В целом ситуация по краю оценивается как не критичная. Количество пожаров примерно такое же, как и в годы со схожими погодными условиями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.