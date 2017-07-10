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05:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края

В прошедшие выходные в Верхнебуреинском районе ввели режим ЧС.

Источник: Reuters

Такие меры были приняты администрацией муниципального образования из-за пожаров, которые регулярно возникают в лесах. Так как в отдельных местах возгорания действуют на протяжении нескольких дней, власти решили подстраховаться на случай экстренной ситуации.

По информации регионального управления лесами, это первая территория в регионе, где установлен режим ЧС. В целом ситуация по краю оценивается как не критичная. Количество пожаров примерно такое же, как и в годы со схожими погодными условиями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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