Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края
В прошедшие выходные в Верхнебуреинском районе ввели режим ЧС.
В прошедшие выходные в Верхнебуреинском районе ввели режим ЧС.
Такие меры были приняты администрацией муниципального образования
По информации регионального управления лесами, это первая территория в регионе, где установлен режим ЧС. В целом ситуация по краю оценивается как не критичная. Количество пожаров примерно такое же, как и в годы со схожими погодными условиями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на