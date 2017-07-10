Нехватку медиков и устраняющий это законопроект обсудили в Общественной палате Приангарья

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Председатель Ассоциации муниципальных образований, мэр Черемхово Вадим Семенов подчеркнул, что они поддерживают законопроект. По его словам, сегодня в Черемхово обеспеченность медицинскими кадрами всего 38%, в этом случае говорить о высоком качестве оказания медицинской помощи населению не приходится. «Средств на привлечение специалистов в дотационном городском бюджете нет», — констатировал Семенов, отметив, что в подобной ситуации находится большинство муниципалитетов региона. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что на укомплектование всех учреждений здравоохранения кадрами на 100%, обеспечив их жильем и подъемными, потребуется 19 млрд рублей. Вадим Семенов возразил, что реальные обязательства бюджета будут меньше, потому что у районов также есть собственные возможности, например, в Черемхово есть общежитие, которое находится в областной собственности и сейчас не используется. Его можно было бы использовать для расселения медицинских кадров.

Председатель думы Братска Лариса Павлова сообщила, что за пять лет в город приехало 225 врачей, а уехало и вышло на пенсию 209. Таким образом, прирост составил всего 16 человек. И это несмотря на то, что муниципалитет в меру сил пытается привлекать врачей, в частности, им оплачивается первоначальный взнос за квартиру по ипотеке. Депутаты Братска, также дали положительное заключение на законопроект.

О том, что решить проблему нехватки кадров в здравоохранении своими силами муниципалитет не может, рассказал и мэр Саянска Олег Боровский. Сейчас городу не хватает 55 врачей, при этом у мэра уже набралось 16 ходатайств о предоставлении жилья медикам, но жилого фонда в распоряжении муниципалитета нет. Кроме того, федеральное законодательство дает право территориям выделять жилье врачам, только если в очереди нет малоимущих, а таковых несколько тысяч.

Некоторые главные врачи выразили опасение, что в случае принятия законопроекта муниципалитеты перестанут оказывать помощь по привлечению специалистов. При этом каждый из них признал, что дефицит персонала — как высшего, так и среднего звена — серьезный. И та помощь, которую они получают от местных властей сейчас, явно недостаточная. И каждый выступающий согласился с тем, что перемены необходимы.

«Депутатский корпус серьезно озабочен тем, что происходит в здравоохранении Иркутской области. Ситуация даже в крупных городах по обеспеченности кадрами не самая благополучная, а в отдаленных районах области тем более. Для нескольких бездотационных муниципалитетов региона норма поддержки врачебных кадров за счет местного бюджета приемлемая, для дотационных — нет. У мэра есть 38 полномочий, которые нужно выполнить в первую очередь. В обход этих полномочий браться за обеспечение врачей жильем или подъемными — уголовное преступление. Каким образом тогда решать проблему нехватки врачей и очередей в поликлиниках? Никто не должен быть поставлен перед необходимостью работать в ущерб закону. Законопроект прошел только первое чтение, в рамках последующих чтений он может обсуждаться с привлечением большого числа экспертов для выработки наиболее взвешенного решения», — отметил председатель ЗС Сергей Брилка. Спикер также выразил мнение, что, возможно, лишь жильем врача в территорию завлечь и не удастся. «Привлекать и уговаривать должны три человека — главный врач, мэр и представитель правительства, предоставляя дополнительные социальные гарантии», — подчеркнул Сергей Брилка.