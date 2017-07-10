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05:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке мужчина с камнем атаковал пассажирский автобус

Во Владивостоке мужчина с камнем атаковал пассажирский автобус.

В дневное время в полицию поступили сообщения от пассажиров маршрутного автобуса, которые рассказали о нетрезвом хулигане, сообщает ИА «Дейта. ру». По словам очевидцев, в районе остановки «Сахалинская» неизвестный мужчина без какого-либо повода разбил камнем лобовое стекло на автобусе.

Как сообщает источник ИА «Дейта. ру», водитель маршрутки и пассажиры задержали дебошира и вызвали стражей порядка. Скорее всего, причиной неадекватного поведения мужчины стало помутнения рассудка из-за выпитого спиртного. Хулигана доставили в отделение для разбирательства, где на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и выписан штраф. По факту случившегося проводится проверка. Игорь Бегунов.

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