Во Владивостоке мужчина с камнем атаковал пассажирский автобус
Во Владивостоке мужчина с камнем атаковал пассажирский автобус.
Во Владивостоке мужчина с камнем атаковал пассажирский автобус.
В дневное время в полицию поступили сообщения от пассажиров маршрутного автобуса, которые рассказали о нетрезвом хулигане, сообщает ИА «Дейта. ру». По словам очевидцев, в районе остановки «Сахалинская» неизвестный мужчина без
Как сообщает источник ИА «Дейта. ру», водитель маршрутки и пассажиры задержали дебошира и вызвали стражей порядка. Скорее всего, причиной неадекватного поведения мужчины стало помутнения рассудка