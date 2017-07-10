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05:48 (мск), источник: АиФ Иркутск

Молодую иркутянку подозревают в убийстве супруга

Предполагаемая убийца задержана.

В Иркутске по факту убийства 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

В областном центре по улице Авиастроителей было найдено тело мужчины с признаками удушения. Под подозрением в убийстве попала 27-летняя супруга потерпевшего.

Как пояснила следователям задержанная, преступление совершила во время пьяного застолья из-за вспыхнувшей ссоры. Мужчина был задушен цепочкой от двери. В настоящее время в отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения на время расследования.

Известно, что у семейной пары есть двое несовершеннолетних детей, в отношении которых они оба лишены родительских прав.

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