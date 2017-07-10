Молодую иркутянку подозревают в убийстве супруга
Предполагаемая убийца задержана.
Предполагаемая убийца задержана.
В Иркутске по факту убийства 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает
В областном центре по улице Авиастроителей было найдено тело мужчины с признаками удушения. Под подозрением в убийстве попала 27-летняя супруга потерпевшего.
Как пояснила следователям задержанная, преступление совершила во время пьяного застолья
Известно, что у семейной пары есть двое несовершеннолетних детей, в отношении которых они оба лишены родительских прав.