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06:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае третий день ищут пропавших детей 5 и 14 лет

Сестра и брат ушли на прогулку 8 июля.

В Шарыпово пропали двое детей, 14-летняя девочка пошла погулять вместе со своим 5-летним братом 8 июля и до сих пор не найдены, сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Заявление поступило в полицию от матери этих детей. Семья, в которой воспитываются дети, на профилактическом учете в ПДН не состоит, характеризуется положительно.

Созданы поисковые группы оперуполномоченных уголовного розыска, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также волонтеров.

Приметы:

Мария Николаевна Г., 2003 года рождения, на вид около 13лет, среднего телосложения, европейский тип лица, лицо смуглое, рост около 157 см, лицо овальное, глаза серые. Волосы светло-рыжие, вьющиеся, длиной ниже плеч, собран в хвостик.

Была одета: хлопчатобумажная футболка, синего цвета, на футболке надпись буквами английскими с блесками, бриджи черного цвета на резинке, тапочки синего цвета закрытые, подошва светлого цвета.

Мария Николаевна Г., 2012 года рождения на вид 4 года, рост 95 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлого цвета. Был одет: костюм спортивный утепленный с капюшоном темно-синего цвета, замок молния белого цвета, брюки на шнуровке бело-черного цвета. Футболка бледно-зеленого цвета, кепка с козырьком серого цвета, спереди изображение автомобиля красного цвета, сандалии на застежке серо-красного цвета, носки бело-красного цвета.

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