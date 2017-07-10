В Красноярском крае третий день ищут пропавших детей 5 и 14 лет

В Шарыпово пропали двое детей, 14-летняя девочка пошла погулять вместе со своим 5-летним братом 8 июля и до сих пор не найдены, сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Заявление поступило в полицию от матери этих детей. Семья, в которой воспитываются дети, на профилактическом учете в ПДН не состоит, характеризуется положительно.

Созданы поисковые группы оперуполномоченных уголовного розыска, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также волонтеров.

Приметы:

Мария Николаевна Г., 2003 года рождения, на вид около 13лет, среднего телосложения, европейский тип лица, лицо смуглое, рост около 157 см, лицо овальное, глаза серые. Волосы светло-рыжие, вьющиеся, длиной ниже плеч, собран в хвостик.

Была одета: хлопчатобумажная футболка, синего цвета, на футболке надпись буквами английскими с блесками, бриджи черного цвета на резинке, тапочки синего цвета закрытые, подошва светлого цвета.