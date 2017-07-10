В Омске судят экс-главу угрозыска Старовикова — мужа обвиняемой Старовиковой

По данным «Нового Омска», Старовикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Когда в 2013 году полицейский уволился из омского УМВД, ему выплатили более двух миллионов рублей. Выплата полагалась за серьёзную травму, полученную в 1995 году в Элисте. Следствие считает, что Старовиков повредил здоровье в обычном ДТП, не имевшем отношения к службе в милиции, а значит, выплата незаконна. Сергей Старовиков и его адвокат Юрий Николаев утверждают, что травма была получена в служебной командировке во время Первой чеченской войны.