Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Жена Трампа попыталась прервать его встречу с Путиным
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Приговор подделавшей справку ради ужина с Путиным актрисе смягчен
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Американские СМИ обсуждают возможности крылатых ракет из России
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске судят экс-главу угрозыска Старовикова — мужа обвиняемой Старовиковой

Бывшего стража порядка, как и его супругу, обвиняют в должностном преступлении: он незаконно получил двухмиллионную выплату при увольнении из полиции.

Куйбышевский районный суд начал рассматривать уголовное дело Сергея Старовикова — бывшего начальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Омской области и мужа печально известной Ирины Старовиковой.

По данным «Нового Омска», Старовикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Когда в 2013 году полицейский уволился из омского УМВД, ему выплатили более двух миллионов рублей. Выплата полагалась за серьёзную травму, полученную в 1995 году в Элисте. Следствие считает, что Старовиков повредил здоровье в обычном ДТП, не имевшем отношения к службе в милиции, а значит, выплата незаконна. Сергей Старовиков и его адвокат Юрий Николаев утверждают, что травма была получена в служебной командировке во время Первой чеченской войны.

В ближайшее время должен начаться и судебный процесс над супругой Старовикова Ириной. Сейчас экс-глава центра финансового обеспечения омского УМВД Ирина Старовикова знакомится с материалами уголовного дела. Её обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Старовикова с 2007 по 2015 год организовывала знакомому предпринимателю Игорю Ашерсону победы на ведомственных аукционах омского УМВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске сегодня закрыли на ремонт улицу Ленина
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Трамп отказался верить в создание группы с РФ по киберугрозам
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь