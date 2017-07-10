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07:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске задержан еще один участник вооружённого конфликта

За хулиганство злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: Reuters

В Красноярске задержан третий участник вооруженного конфликта в Советском районе, сообщили в ГУ МВД по краю.

Ранее «АиФ-Красноярск» уже писал о том, что 7 июля во дворе жилого дома между двумя группами молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из парней произвел выстрелы из травматического пистолета. В результате два человека получили незначительные травмы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое парней, у которых были изъяты зарегистрированный травматический пистолет и гладкоствольное ружье. Также по подозрению в причастности к хулиганским действиям задержан третий участник конфликта», — отметили в ведомстве. Кстати, за хулиганство мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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