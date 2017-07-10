В Красноярске задержан еще один участник вооружённого конфликта

Источник: Reuters

В Красноярске задержан третий участник вооруженного конфликта в Советском районе, сообщили в ГУ МВД по краю.

Ранее «АиФ-Красноярск» уже писал о том, что 7 июля во дворе жилого дома между двумя группами молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из парней произвел выстрелы из травматического пистолета. В результате два человека получили незначительные травмы.