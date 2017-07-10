В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и легковушки, которое произошло в понедельник ночью в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.