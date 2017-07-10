В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
Водитель Volkswagen, не справившись с управлением, столкнулся с грузовой фурой в Волховском районе Ленинградской области.
Водитель Volkswagen, не справившись с управлением, столкнулся с грузовой фурой в Волховском районе Ленинградской области.
«Водитель Volkswagen совершил столкновение с грузовой фурой, в результате ДТП в легковом автомобиле погибло трое неустановленных мужчин и две девушки 17 и 18 лет», — сказали в полиции.
Инцидент произошел около 02:15 мск на 100-м километре Мурманского шоссе.
По факту происшествия ведется проверка.