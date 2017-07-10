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08:58 (мск), источник: Вести Приморье

На Чукотке совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, летевший из Приморья

Все находившиеся на борту живы.

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке, никто из членов экипажа не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает «Вести: Приморье».

«Вертолет летел из Приморского края на Чукотку. В установленное время он не вышел на связь, позже его обнаружил с воздуха самолет Ан-24», — сказал собеседник агентства. Никаких повреждений у вертолета нет.

Все находившиеся на борту живы.

«По предварительным данным, на борту был только экипаж», — сказал источник. Как уточнили в экстренных службах, вертолет вылетел в понедельник из Анадыря в направлении поселка Лаврентия Чукотского округа.

«Вертолет вылетел из Анадыря в поселок Лаврентия. Вертолет пограничный. Количество пассажиров неизвестно. Позднее экипаж вертолета вышел на связь и сообщил, что была совершена вынужденная посадка, никто не пострадал», — сообщил собеседник.

Также ТАСС сообщили, что ранее вертолет прибыл на Чукотку из Петропавловска-Камчатского для смены экипажа.

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