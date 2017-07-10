На Чукотке совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, летевший из Приморья
Все находившиеся на борту живы.
Все находившиеся на борту живы.
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке, никто из членов экипажа не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает «Вести: Приморье».
«Вертолет летел из Приморского края на Чукотку. В установленное время он не вышел на связь, позже его обнаружил с воздуха самолет Ан-24», — сказал собеседник агентства. Никаких повреждений у вертолета нет.
Все находившиеся на борту живы.
«По предварительным данным, на борту был только экипаж», — сказал источник. Как уточнили в экстренных службах, вертолет вылетел в понедельник из Анадыря в направлении поселка Лаврентия Чукотского округа.
«Вертолет вылетел из Анадыря в поселок Лаврентия. Вертолет пограничный. Количество пассажиров неизвестно. Позднее экипаж вертолета вышел на связь и сообщил, что была совершена вынужденная посадка, никто не пострадал», — сообщил собеседник.
Также ТАСС сообщили, что ранее вертолет прибыл на Чукотку из