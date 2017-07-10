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09:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Бывший пациент психбольницы погиб под колесами поезда в Хабаровске

Мужчина переходил рельсы в неположенном месте.

В субботу днем в Краснофлотском районе между железнодорожными станциями «Амур» и «Северная» поезд задавил 31-летнего хабаровчанина, сообщает портал «Губерния».

Рельсы в этом месте делают поворот, насыпь не просматривается, поэтому машинист локомотива грузового состава увидел пешехода лишь за несколько секунд до столкновения. Заметив человека на путях, железнодорожник дал гудок и попытался остановить поезд, однако горожанина это не спасло.

Жертвой происшествия стал мужчина, который жил в высотке неподалеку. За день до гибели хабаровчанин выписался из психиатрической больницы, где проходил 10-дневный курс лечения от алкогольной зависимости.

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