Бывший пациент психбольницы погиб под колесами поезда в Хабаровске
Мужчина переходил рельсы в неположенном месте.
Мужчина переходил рельсы в неположенном месте.
В субботу днем в Краснофлотском районе между железнодорожными станциями «Амур» и «Северная» поезд задавил 31-летнего хабаровчанина, сообщает портал «Губерния».
Рельсы в этом месте делают поворот, насыпь не просматривается, поэтому машинист локомотива грузового состава увидел пешехода лишь за несколько секунд до столкновения. Заметив человека на путях, железнодорожник дал гудок и попытался остановить поезд, однако горожанина это не спасло.
Жертвой происшествия стал мужчина, который жил в высотке неподалеку. За день до гибели хабаровчанин выписался из психиатрической больницы, где проходил 10-дневный курс лечения от алкогольной зависимости.