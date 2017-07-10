Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Новосибирск — Иркутск

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, автоавария произошла накануне около 2.30 (22.30 мск). Автомобили «Лада Приора» и Nissan Avenir Salut столкнулись на территории Ижморского района.

«Предварительно установлено, что водитель “Лады Приоры” выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь человек: водители транспортных средств и их пассажиры (по три человека из каждой машины)», — сообщили в ГУМВД.

В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».