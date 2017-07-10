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10:36 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Очевидец: в Канавинском районе произошел провал грунта

Яма размером около четырех метров появилась на улице Генерала Зимина.

Провал грунта произошел на улице Генерала Зимина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщил очевидец в социальной сети. На фото видно, что во дворе дома образовалась яма размером около четырех метров. Очевидец связывает это с постоянными земляными работами и дождями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что на ул. Карла Маркса чуть ли не наполовину ушел под асфальт. По предварительной информации, автомобиль был перегружен и ехал над тепловой шахтой.

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