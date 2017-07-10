Очевидец: в Канавинском районе произошел провал грунта

Провал грунта произошел на улице Генерала Зимина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщил очевидец в социальной сети. На фото видно, что во дворе дома образовалась яма размером около четырех метров. Очевидец связывает это с постоянными земляными работами и дождями.