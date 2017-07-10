Очевидец: в Канавинском районе произошел провал грунта
Яма размером около четырех метров появилась на улице Генерала Зимина.
Яма размером около четырех метров появилась на улице Генерала Зимина.
Провал грунта произошел на улице Генерала Зимина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщил очевидец в социальной сети. На фото видно, что во дворе дома образовалась яма размером около четырех метров. Очевидец связывает это с постоянными земляными работами и дождями.
Ранее сообщалось, что на ул. Карла Маркса чуть ли не наполовину ушел под асфальт. По предварительной информации, автомобиль был перегружен и ехал над тепловой шахтой.