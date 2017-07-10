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12:05 (мск), источник: VLADNEWS

Мотоциклист погиб на трассе Хабаровск-Владивосток

По данному факту проводится проверка.

В пятницу, 7 июля, в отдел полиции поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 582 км автодороги Хабаровск — Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 35-летний водитель мотоцикла SUZUKI при прохождении поворота не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Мотоциклист имел стаж вождения с 2005 года, в течение 2017 года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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