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10:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Школьников осудят за отрезанную челку «анимешнику» в Новосибирске

Видеозапись с экзекуцией подростки выложили в социальные сети, после публикации СК завел уголовно дело, рассказали в ведомстве.

Школьников осудят за отрезанную челку «анимешнику» в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

Напомним, 7 января 2016 года двое подростков 16 и 17 лет находились в ТЦ «Аура». Молодые люди увидели знакомого, представителя субкультуры «аниме».

«Деятельность приведённого неформального движения не наносит какого-либо вреда обществу, его участники увлекаются просмотром японских мультипликационных фильмов, своим внешним видом подражают отдельным героям последних», — рассказали в СК.

Парни подошли к знакомому, вышли на улицу, а потом начали избивать, и отрезали челку.

Видеозапись с экзекуцией подростки выложили в социальные сети, после публикации СК завел уголовно дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, группой лиц по предварительному сговору).

«Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемые не признали», — пояснили в СК.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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