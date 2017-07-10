Школьников осудят за отрезанную челку «анимешнику» в Новосибирске
Видеозапись с экзекуцией подростки выложили в социальные сети, после публикации СК завел уголовно дело, рассказали в ведомстве.
Видеозапись с экзекуцией подростки выложили в социальные сети, после публикации СК завел уголовно дело, рассказали в ведомстве.
Школьников осудят за отрезанную челку «анимешнику» в Новосибирске, об этом сообщает
Напомним, 7 января 2016 года двое подростков 16 и 17 лет находились в ТЦ «Аура». Молодые люди увидели знакомого, представителя субкультуры «аниме».
«Деятельность приведённого неформального движения не наносит
Парни подошли к знакомому, вышли на улицу, а потом начали избивать, и отрезали челку.
Видеозапись с экзекуцией подростки выложили в социальные сети, после публикации СК завел уголовно дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, группой лиц по предварительному сговору).
«Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемые не признали», — пояснили в СК.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.