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10:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Чиновник подозревается в контрабанде метадона

В отношении сотрудника Торгово-промышленной палаты Абхазии возбуждено уголовное дело.

Источник: ГТРК «Кубань»

При проведении личного досмотра на пункте пропуска «Адлер» пограничники обнаружили у 32-летнего мужчины небольшой полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета. Проведенное исследование показало, что находка содержит 0,21 г метадона — сильнодействующего синтетического наркотика.

По квалификации таблицы размеров наркотических средств этот объем не является значительным, однако российское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, пограничники передали материалы следователям краевого УФСБ, которые возбудили в отношении жителя Абхазии уголовное дело. Следствие в настоящее время продолжаются.

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