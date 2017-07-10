Чиновник подозревается в контрабанде метадона

Источник: ГТРК «Кубань»

При проведении личного досмотра на пункте пропуска «Адлер» пограничники обнаружили у 32-летнего мужчины небольшой полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета. Проведенное исследование показало, что находка содержит 0,21 г метадона — сильнодействующего синтетического наркотика.

По квалификации таблицы размеров наркотических средств этот объем не является значительным, однако российское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.