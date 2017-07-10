На Кубани предприниматель незаконно заработал 13 млн на артезианской воде

В ходе расследования установлено, что 39-летний предприниматель, не имея лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод, арендовал несколько артезианских скважин и незаконно добывал подземные воды для последующего хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Кущевского района. В результате за четыре года обвиняемому удалось извлечь доход на сумму около 13 млн рублей.

Помимо этого, предприниматель обратился в административные и судебные органы края с заявлениями на возмещение выпадающих доходов от применения льготного тарифа на оказываемые его предприятием услуги водоснабжения и о взыскании сумм потерь, вызванных межтарифной разницей. Таким образом, он пытался похитить путем обмана денежные средства на общую сумму более 6 млн рублей. Однако довести умысел до конца ему не удалось, его деятельность пресекли сотрудники полиции.

Предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления по статьям «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.