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11:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Из-за природных пожаров в Калифорнии эвакуированы тысячи жителей

В американском штате Калифорния власти эвакуировали четыре тысячи жителей из-за природных пожаров. Видео с места событий публикует CNN.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В связи с быстрым распространением огня губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Батт. В округе Санта-Барбара в безопасные районы были вывезены 3,5 тысячи человек, включая детей, отдыхавших в лагерях.

Начальник пожарной охраны округа Эрик Петерсон заявил, что эвакуация была сопряжена с высоким риском: огонь бушевал в непосредственной близости от дороги, на нее падали горящие деревья.

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