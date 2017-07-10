Из-за природных пожаров в Калифорнии эвакуированы тысячи жителей
В американском штате Калифорния власти эвакуировали четыре тысячи жителей
В американском штате Калифорния власти эвакуировали четыре тысячи жителей
В связи с быстрым распространением огня губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Батт. В округе
Начальник пожарной охраны округа Эрик Петерсон заявил, что эвакуация была сопряжена с высоким риском: огонь бушевал в непосредственной близости от дороги, на нее падали горящие деревья.