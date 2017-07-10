Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман прокомментировал первую встречу Путина и Трампа
Эффект плацебо помогает и в спорте
"Я уничтожен": экс-президент Франции об откровениях экс-спутницы
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Янукович называет условие возврата Крыма Украине – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
16:43 (мск), источник: РИАЦ

Житель Тракторозаводского района угнал автомобиль у своего работодателя

Мужчина выполнял в семье потерпевшего хозяйственные работы. Воспользовавшись тем, что никого не было дома, работник угнал со двора автомашину «Дэу Нексия».

Источник: РИАЦ

Похитить автомашину злоумышленнику не составило труда — ключ находился в замке зажигания. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который к моменту задержания на угнанной автомашине совершил ДТП. Не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень на улице Рокоссовского в Центральном районе.

Мужчина сознался в содеянном, объяснив свой поступок желанием покататься. В настоящее время он находится в больнице из-за полученных в аварии травм. За угон ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
В Кремле заявили о российском происхождении турбин в Крыму
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
В Петербурге мошенник продал несуществующую квартиру в новостройке
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь