Житель Тракторозаводского района угнал автомобиль у своего работодателя

Похитить автомашину злоумышленнику не составило труда — ключ находился в замке зажигания. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который к моменту задержания на угнанной автомашине совершил ДТП. Не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень на улице Рокоссовского в Центральном районе.