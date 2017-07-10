Житель Тракторозаводского района угнал автомобиль у своего работодателя
Мужчина выполнял в семье потерпевшего хозяйственные работы. Воспользовавшись тем, что никого не было дома, работник угнал со двора автомашину «Дэу Нексия».
Мужчина выполнял в семье потерпевшего хозяйственные работы. Воспользовавшись тем, что никого не было дома, работник угнал со двора автомашину «Дэу Нексия».
Похитить автомашину злоумышленнику не составило труда — ключ находился в замке зажигания. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который к моменту задержания на угнанной автомашине совершил ДТП. Не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень на улице Рокоссовского в Центральном районе.
Мужчина сознался в содеянном, объяснив свой поступок желанием покататься. В настоящее время он находится в больнице