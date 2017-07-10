Новосибирца осудят за дебош в аэропорту «Толмачево»
Нетрезвый мужчина нецензурно ругался и дебоширил, «похождения» новосибирца попали на видео, рассказали в прокуратуре.
Нетрезвый мужчина нецензурно ругался и дебоширил, «похождения» новосибирца попали на видео, рассказали в прокуратуре.
Новосибирца осудят за дебош в аэропорту «Толмачево», об этом сообщает
31 мая мужчина средних лет, вылетавший рейсом «Новосибирск — Анталия», устроил драку. В зону контроля хулиган вошел не один, а с ребенком. На кадрах с камер видеонаблюдения видна и его спутница. Известно, что новосибирец оскорблял пассажиров и сотрудников, размахивал руками и пытался пройти через турникет. Сломал стационарную рамку металлоискателя. В дежурной части, куда его доставили, мужчина не успокоился и продолжил активно негодовать.
Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 и ст.319 Уголовного кодекса РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти).
«Вину в предъявленном обвинении авиадебошир признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Обской городской суд для рассмотрения по существу.