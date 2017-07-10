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12:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирца осудят за дебош в аэропорту «Толмачево»

Нетрезвый мужчина нецензурно ругался и дебоширил, «похождения» новосибирца попали на видео, рассказали в прокуратуре.

Новосибирца осудят за дебош в аэропорту «Толмачево», об этом сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

31 мая мужчина средних лет, вылетавший рейсом «Новосибирск — Анталия», устроил драку. В зону контроля хулиган вошел не один, а с ребенком. На кадрах с камер видеонаблюдения видна и его спутница. Известно, что новосибирец оскорблял пассажиров и сотрудников, размахивал руками и пытался пройти через турникет. Сломал стационарную рамку металлоискателя. В дежурной части, куда его доставили, мужчина не успокоился и продолжил активно негодовать.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 и ст.319 Уголовного кодекса РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти).

«Вину в предъявленном обвинении авиадебошир признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Обской городской суд для рассмотрения по существу.

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