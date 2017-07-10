Новосибирца осудят за дебош в аэропорту «Толмачево»

31 мая мужчина средних лет, вылетавший рейсом «Новосибирск — Анталия», устроил драку. В зону контроля хулиган вошел не один, а с ребенком. На кадрах с камер видеонаблюдения видна и его спутница. Известно, что новосибирец оскорблял пассажиров и сотрудников, размахивал руками и пытался пройти через турникет. Сломал стационарную рамку металлоискателя. В дежурной части, куда его доставили, мужчина не успокоился и продолжил активно негодовать.