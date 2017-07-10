Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Эксперты рассказали, чего ожидать после встречи Путина и Трампа
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Путин поразил встречающую высоких гостей на G20 девушку
СМИ: в России произойдет замена денег
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Лидер "Океана Эльзы" назвал "настоящее имя" врага Украины - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
24Юбилей Тома Круза
12:12 (мск), источник: Интерфакс

Рецидивист получил 19 лет колонии за убийство двух женщин в Челябинской области

Челябинск. 10 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинский областной суд в понедельник вынес приговор Егору Клевцову, который убил двух женщин и скрылся, оставив в доме без присмотра двухлетнего сына, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимый приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

Суд установил, что ранее судимый мужчина в ходе пьяной ссоры в ночь на 15 июля 2016 года в частном доме города Копейска начал избивать свою 40-летнюю сожительницу и несколько раз пырнул ее ножом.

После этого, бросив жертву, преступник выбежал на улицу, где убил прибежавшую на шум соседку.

В это время сожительница Е. Клевцова выбралась из дома, но не успела скрыться. Он догнал ее и добил, нанеся множество ножевых ранений.

Злоумышленник остановился только тогда, когда у него сломался нож.

Затем преступник скрылся с места происшествия, оставив в доме без присмотра их совместного с убитой двухлетнего сына.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью облегчить совершение другого преступления), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тверская область будет развивать водный туризм
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Польша построит систему ПРО на основе Patriot за 10 лет
В Европарламенте недовольны предложением Лондона по гражданам ЕС
Китай указал США на ошибку пресс-службы Белого дома
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга» Концепт «Волга 2020», разработанный дизайнером Александром Штормом, является попыткой воскресить культовый советский бренд
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах На международном киносмотре в Чехии наградили лучших актера, режиссера и назвали лучший фильм
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь