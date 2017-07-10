Рецидивист получил 19 лет колонии за убийство двух женщин в Челябинской области

Подсудимый приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

Суд установил, что ранее судимый мужчина в ходе пьяной ссоры в ночь на 15 июля 2016 года в частном доме города Копейска начал избивать свою 40-летнюю сожительницу и несколько раз пырнул ее ножом.

После этого, бросив жертву, преступник выбежал на улицу, где убил прибежавшую на шум соседку.

В это время сожительница Е. Клевцова выбралась из дома, но не успела скрыться. Он догнал ее и добил, нанеся множество ножевых ранений.

Злоумышленник остановился только тогда, когда у него сломался нож.

Затем преступник скрылся с места происшествия, оставив в доме без присмотра их совместного с убитой двухлетнего сына.