Рецидивист получил 19 лет колонии за убийство двух женщин в Челябинской области
Челябинск. 10 июля.
Челябинск. 10 июля.
Подсудимый приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в
Суд установил, что ранее судимый мужчина в ходе пьяной ссоры в ночь на 15 июля 2016 года в частном доме города Копейска начал избивать свою 40-летнюю сожительницу и несколько раз пырнул ее ножом.
После этого, бросив жертву, преступник выбежал на улицу, где убил прибежавшую на шум соседку.
В это время сожительница Е. Клевцова выбралась из дома, но не успела скрыться. Он догнал ее и добил, нанеся множество ножевых ранений.
Злоумышленник остановился только тогда, когда у него сломался нож.
Затем преступник скрылся с места происшествия, оставив в доме без присмотра их совместного с убитой двухлетнего сына.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью облегчить совершение другого преступления), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).