Несколько станций парижского метро затопило из-за ливней

На сайте транспортной организации Парижа RATP сообщается, что до сих пор из-за затопления закрыты четыре станции — «Мобер-Мютюалите» (линия 10), «Вольтер» (линия 9), «Ке-де-ла-Рапе» (линия 5) и «Републик» (линия 3).

Кроме того, из-за продолжающихся ливней значительно затруднено движение на автомагистралях, которые ведут из столицы Франции в другие города страны.

Служба спасения Парижа за ночь получила около 1,7 тыс. вызовов, связанных с жалобами местных жителей и туристов о затоплениях.