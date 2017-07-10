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12:08 (мск), источник: Интерфакс

Несколько станций парижского метро затопило из-за ливней

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Сильные дожди в Париже привели к затоплению нескольких станций метрополитена, сообщают в понедельник местные СМИ. В воскресенье вечером были закрыты 15 станций, однако наибольшая часть из них возобновила свою работу утром в понедельник.

На сайте транспортной организации Парижа RATP сообщается, что до сих пор из-за затопления закрыты четыре станции — «Мобер-Мютюалите» (линия 10), «Вольтер» (линия 9), «Ке-де-ла-Рапе» (линия 5) и «Републик» (линия 3).

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Кроме того, из-за продолжающихся ливней значительно затруднено движение на автомагистралях, которые ведут из столицы Франции в другие города страны.

Служба спасения Парижа за ночь получила около 1,7 тыс. вызовов, связанных с жалобами местных жителей и туристов о затоплениях.

Между тем, местная метеорологическая служба объявила в воскресенье повышенный — «оранжевый» — уровень опасности из-за сильных дождей в 12 французских департаментах, в том числе в Париже.

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