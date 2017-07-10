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12:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дело об угонах большегрузов рассмотрит суд во Владивостоке

Общий ущерб от преступных действий обвиняемых составил свыше 9,2 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.

Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Владивостока, которые обвиняются в хищении четырех большегрузов с целью их продажи. Общий ущерб от их преступных действий составил свыше 9,2 млн рублей, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

По версии следствия, один из злоумышленников, согласно заранее распределенным ролям, при помощи специальных приспособлений взламывал двери и замок зажигания большегрузов, после чего угонял транспортное средство с места его стоянки.

Второй фигурант, двигаясь на своем легковом автомобиле, просматривал заранее маршрут следования и предупреждал по рации подельника о наличии постов ДПС.

Похищенные автомобили преимущественно отгонялись злоумышленниками в специально подысканное безлюдное место в поселке Соловей Ключ Надеждинского района.

В дальнейшем все угнанные транспортные средства были обнаружены правоохранительными органами и возвращены их законным владельцам.

В рамках расследования уголовного дела на имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму 5,1 млн рублей.

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