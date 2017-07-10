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16:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стали известны подробности гибели пастуха и овец в Костанайской области

АСТАНА, 10 июл — Sputnik. Чабан и около полутора тысяч овец сгорели в степи Жангельдинского района Костанайской области после удара молнии. В прокуратуре Sputnik Казахстан раскрыли подробности произошедшего.

Источник: Sputniknews.kz

Как сообщили в ведомстве, сильная молния ударила в землю поблизости от местонахождения отары овец и пасшего ее чабана 6 июля.

В результате разряда в степи начался сильный пожар. Приехавшие на место событий пожарные во время тушения огня обнаружили тело работника крестьянского хозяйства «Айдос», а также останки мелкого рогатого скота в количестве 1 406 голов.

«Предварительная причина их гибели — удушение продуктами горения», — подчеркивает источник информации.

Ведется досудебное расследование, работы по ликвидации последствий трагедии продолжаются. В 2017 году молнии уже не раз поражали застигнутых в степи грозой пастухов в Казахстане.

3 июля молния ударила в ехавшего на лошади пастуха в Акмолинской лошади. Мужчина остался жив, так как основная сила электрического разряда пришлась на животное.

16 июня во время грозы погиб 12-летний мальчик-пастух и двое прибывших на помощь людей в Северо-Казахстанской области.

Ранее, 17 мая, от удара молнии погиб 42-летний пастух в Жамбылской области. Вместе с ним погибли лошадь и овца.

Чтобы избежать несчастных случаев, во время ударов молнии не рекомендуется подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, также нельзя стоять рядом с окном, по возможности нужно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно одиноко стоящих, также следует избегать нахождения в водоеме или на его берегу. Следует отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не рекомендуется ложиться на землю, подставляя электрическому току все свое тело, нужно сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

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