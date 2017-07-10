Пропавшего в Дзержинском районе 10-летнего мальчика нашли в Минске

— При проведении совместных поисковых мероприятий с правоохранительными органами, в ходе отработки возможных вариантов местонахождения мальчишки, Никита был найден поисковой группой ПСО Ангел в городе Минске. С мальчишкой все хорошо! — говорится в сообщении отряда в социальной сети ВКонтакте.

Уточняется, что мальчик поругался со знакомым и разбил ему мобильный телефон. Около 13.00 Никита, испугавшись ответственности за свой поступок, уехал на велосипеде из дачного поселка недалеко от деревни Мостище в направлении Минска.