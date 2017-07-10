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10 июля, источник: СБ - Беларусь сегодня

Пропавшего в Дзержинском районе 10-летнего мальчика нашли в Минске

10-летний Никита Царковский, пропавший в воскресенье, 9 июля, в садовом товариществе Лесная поляна в Дзержинском районе, найден в Минске, сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— При проведении совместных поисковых мероприятий с правоохранительными органами, в ходе отработки возможных вариантов местонахождения мальчишки, Никита был найден поисковой группой ПСО Ангел в городе Минске. С мальчишкой все хорошо! — говорится в сообщении отряда в социальной сети ВКонтакте.

Уточняется, что мальчик поругался со знакомым и разбил ему мобильный телефон. Около 13.00 Никита, испугавшись ответственности за свой поступок, уехал на велосипеде из дачного поселка недалеко от деревни Мостище в направлении Минска.

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