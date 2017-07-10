Житель Приангарья зарубил собутыльника топором и закопал в гараже
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Черемхова Иркутской области зарубил 31-летнего знакомого топором и закопал в гараже. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 6 июня. Ранее он уже уходил из дома, и к тому же злоупотреблял алкоголем.
Правоохранителями был задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 29-летний знакомый потерпевшего, работающий сторожем в местной больнице.
«Накануне в гараже потерпевший с обвиняемым распивали спиртные напитки. Возникла ссора и подозреваемый нанес мужчине удар топором по голове. Травма оказалась смертельной, и он скончался на месте. С целью скрыть содеянное, злоумышленник закопал тело своего знакомого в гараже», — сообщили в
Расследование уголовного дела продолжается.