Житель Приангарья зарубил собутыльника топором и закопал в гараже

Житель Черемхова Иркутской области зарубил 31-летнего знакомого топором и закопал в гараже. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 6 июня. Ранее он уже уходил из дома, и к тому же злоупотреблял алкоголем.

Правоохранителями был задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 29-летний знакомый потерпевшего, работающий сторожем в местной больнице.

«Накануне в гараже потерпевший с обвиняемым распивали спиртные напитки. Возникла ссора и подозреваемый нанес мужчине удар топором по голове. Травма оказалась смертельной, и он скончался на месте. С целью скрыть содеянное, злоумышленник закопал тело своего знакомого в гараже», — сообщили в пресс-службе.