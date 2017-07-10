Лжеполицейский требовал у алматинцев денег по телефону
В Алматы задержали телефонного мошенника, который представлялся полицейским, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы задержали телефонного мошенника, который представлялся полицейским, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Задержан телефонный мошенник, который вместе с неустановленным следствием лицом в группе лиц по предварительному сговору обзванивал горожан и представлялся сотрудником полиции по имени Куаныш», — сообщили в прокуратуре Бостандыкского района.
По телефону мужчина сообщал, что якобы их родственник совершил преступление и для положительного исхода дела требовал деньги. Правоохранительные органы сразу же установили личность лжеполицейского и водворили в изолятор временного содержания ДВД Алматы.
По этому факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество».
«Прокуратура Бостандыкского района предупреждает о телефонных мошенниках, которые аналогичным образом вводит в заблуждение граждан. Если вы стали жертвой схожего факта, обращайтесь в органы внутренних дел или прокуратуру», — напомнили в надзорном органе.