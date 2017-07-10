Лжеполицейский требовал у алматинцев денег по телефону

Источник: Tengrinews

«Задержан телефонный мошенник, который вместе с неустановленным следствием лицом в группе лиц по предварительному сговору обзванивал горожан и представлялся сотрудником полиции по имени Куаныш», — сообщили в прокуратуре Бостандыкского района.

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По телефону мужчина сообщал, что якобы их родственник совершил преступление и для положительного исхода дела требовал деньги. Правоохранительные органы сразу же установили личность лжеполицейского и водворили в изолятор временного содержания ДВД Алматы.

По этому факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество».