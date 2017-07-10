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13:39 (мск), источник: ТАСС

В Башкирии мужчина спас двухлетнего мальчика из горящего дома

Ребенок находится в Республиканском ожоговом центре Уфы.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Житель Башкирии спас двухлетнего мальчика из горящего частного дома и отвез в больницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Возгорание с обрушением кровли произошло в одноэтажном жилом доме в селе Александровка Туймазинского района. Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа.

«Во время проведения дознания по пожару установлено, что во время пожара 47-летний сосед погорельцев Константин Биккерт, проникнув внутрь горящего дома через разбитое окно, вытащил ребенка. Спасенного Артема на своем автомобиле он отвез в больницу города Туймазы», — рассказали в ГУ МЧС.

Двухлетнего мальчика госпитализировали в реанимацию с ожогами различных частей тела. В настоящее время маленький Артем находится в Республиканском ожоговом центре Уфы.

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