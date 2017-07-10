Неизвестный проколол шины у шести автомобилей в Ленинском районе Иркутска

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который проколол шины у шести автомобилей на улице Севастопольской в Ленинском районе Иркутска. Правоохранители при осмотре места происшествия изъяли видео с камер наблюдения, которое зафиксировало момент совершения противоправных деяний. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В отдел полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило шесть заявлений от владельцев транспортных средств, проживающих в Ленинском районе областного центра.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6dy3ek7p3Og?ecver=1?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что все потерпевшие свой транспорт оставили на ночь припаркованным в районе дома № 216, расположенного по улице Севастопольской. Утром 8 июля они обнаружили, что у машин проколоты шины», — отметили в ведомстве.

Как предполагают полицейские, вероятнее всего злоумышленник действовал из хулиганских побуждений, в настоящее время принимаются меры по установлению личности подозреваемого, а также его задержанию.