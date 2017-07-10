Полиция задержала водителя, сбившего девушку в Абинске

Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Предполагаемый виновник скрылся с места ДТП. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось разыскать и задержать его.

Инцидент произошел на одной из улиц г. Абинска 8 июля. Около 9 часов вечера группа молодых людей переходила дорогу по зебре. В это же время по проезжей части двигался Hyundai Accent.

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Водитель не притормозил перед пешеходным переходом. Возможно, он планировал проскочить перед идущими людьми и выехал на встречку.

Впереди всех шла 17-летняя девушка. Её и сбил автомобиль. Вначале водитель остановился и вышел из салона. Однако, оценив ситуацию, он поспешил скрыться с места аварии.