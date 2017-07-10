В Россоши жена убила мужа ножом и вызвала полицию
Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
В Россоши полицию вызвали в подъезд дома на улице Гагарина. Там в воскресенье, 9 июля, нашли труп 41-летнего мужчины.
Прибывшим полицейским и следователям в убийстве призналась 28-летняя жена мужчины. По данным полиции, в ходе конфликта супруга схватила нож и ударила супруга несколько раз .
По факту произошедшего возбудили дело за убийство. Женщине грозит от 6 до 15 лет колонии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.