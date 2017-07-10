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13:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В Россоши жена убила мужа ножом и вызвала полицию

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Россоши полицию вызвали в подъезд дома на улице Гагарина. Там в воскресенье, 9 июля, нашли труп 41-летнего мужчины.

Прибывшим полицейским и следователям в убийстве призналась 28-летняя жена мужчины. По данным полиции, в ходе конфликта супруга схватила нож и ударила супруга несколько раз .

По факту произошедшего возбудили дело за убийство. Женщине грозит от 6 до 15 лет колонии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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