Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Меркель отреагировала на действия дочери Трампа на G20
В России массово закрываются агентства недвижимости
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G-20 в Гамбурге
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Янукович называет условие возврата Крыма Украине – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
15:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве

Прокуратура города Москвы проверила работу МЧС по оповещению москвичей об урагане 29 мая, в результате которого погибли 18 человек. Прокуроры пришли к выводу, что спасательные службы не признали ураган чрезвычайной ситуацией из-за прогноза синоптиков.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

О проверке прокуратурой работы спасательных служб говорится в ответе на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. С документом за подписью прокурора Москвы Владимира Чурикова ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Читайте также
Всероссийский потоп: крупнейшие наводнения XXI века

29 мая в Москве и Подмосковье прошел ураган. Мощный ветер повалил 27 тысяч деревьев, повредил кровлю 240 жилых домов и более 2 тысяч автомобилей. Агентство Интерфакс назвало ураган самым смертоносным за последние 100 лет. В результате пострадали более 200 человек, 18 человек погибли.

После урагана депутат Рашкин просил прокуратуру, мэрию и МЧС проверить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, а также действия спасательных служб.

Прокуратура провела проверку работы службы и пришла к выводу, что у МЧС не было поводов относить ураган к чрезвычайной ситуации. Согласно приказу МЧС «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» для отнесения сильного ветра к чрезвычайной ситуации его скорость должна достигать 25 м/с. А у МЧС по Москве была информация от Росгидромета о ветре лишь в 22 м/с, пишет прокурор Чуриков, поэтому нарушений со стороны МЧС не было, считает он.

«Оснований для принятия мер реагирования не имеется», — гласит ответ прокуратуры.

Читайте также
Во второй половине лета ожидаются смерчи, ливни и грозы

Москвичи активно обсуждали в соцсетях отсутствие должного предупреждения о бедствии. Опрошенные Русской службой Би-би-си читатели сообщили, что не получили смс-рассылки от МЧС с предупреждением не выходить на улицу.

В МЧС утверждали, что просили операторов мобильной связи разослать предупреждение об урагане. Сотрудники операторов рассказывали газете «Ведомости», что не смогли вовремя разослать преждупреждения всем своим московским абонентам из-за слишком поздно пришедшего обращения от МЧС.

Представитель Росгидромета утверждал, что метеослужба предупредила МЧС о надвигающейся непогоде за два дня до урагана. В МЧС в ответ заявили, что присланный Росгидрометом прогноз не подпадал под категорию чрезвычайной ситуации.

Синоптики позже ответили, что их прогноз за три часа до начала урагана о порывах ветра 17−22 м/с приравнивается к опасному явлению, так как при таких условиях могут быть разрушения, которые сопоставимы с ветром 28 м/с.

Инфографика
Зависимость разрушительной силы ветра от его скорости

На запрос Рашкина ответил и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (с ответом ознакомилась Русская служба Би-би-си). Он также сослался на прогноз Росгидромета о недостаточно сильном ветре для введения режима ЧС. Пучков пишет, что оповещение было сделано на информационных табло на улицах Москвы и в СМИ, и что это соответствует нормам закона.

В ответе министра также говорится, что МЧС «приступило к разработке проекта национального стандарта в части выработки единого классификатора уровней неблагоприятных опасных явлений», и что информирование населения при помощи операторов связи необходимо доработать.

30 июня на Москву обрушился ливень, который еще накануне синоптики назвали самым сильным за 50 лет. Однако и в этот раз большинство москвичей не получили смс с предупреждением МЧС, показал опрос Русской службы Би-би-си в «Фейсбуке».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп передумал сотрудничать с Россией по кибербезопасности
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Силуанов: приватизация в условиях санкций не имеет смысла
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Отмечающий 60-летие Юрий Стоянов пообещал зрителям новое шоу Актер сообщил, что в ближайшее время выйдет его новая программа на телеканале «Россия»
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
В Петербурге мошенник продал несуществующую квартиру в новостройке
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь