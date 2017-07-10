Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве

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О проверке прокуратурой работы спасательных служб говорится в ответе на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. С документом за подписью прокурора Москвы Владимира Чурикова ознакомилась Русская служба Би-би-си.

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29 мая в Москве и Подмосковье прошел ураган. Мощный ветер повалил 27 тысяч деревьев, повредил кровлю 240 жилых домов и более 2 тысяч автомобилей. Агентство Интерфакс назвало ураган самым смертоносным за последние 100 лет. В результате пострадали более 200 человек, 18 человек погибли.

После урагана депутат Рашкин просил прокуратуру, мэрию и МЧС проверить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, а также действия спасательных служб.

Прокуратура провела проверку работы службы и пришла к выводу, что у МЧС не было поводов относить ураган к чрезвычайной ситуации. Согласно приказу МЧС «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» для отнесения сильного ветра к чрезвычайной ситуации его скорость должна достигать 25 м/с. А у МЧС по Москве была информация от Росгидромета о ветре лишь в 22 м/с, пишет прокурор Чуриков, поэтому нарушений со стороны МЧС не было, считает он.

«Оснований для принятия мер реагирования не имеется», — гласит ответ прокуратуры.

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Москвичи активно обсуждали в соцсетях отсутствие должного предупреждения о бедствии. Опрошенные Русской службой Би-би-си читатели сообщили, что не получили смс-рассылки от МЧС с предупреждением не выходить на улицу.

В МЧС утверждали, что просили операторов мобильной связи разослать предупреждение об урагане. Сотрудники операторов рассказывали газете «Ведомости», что не смогли вовремя разослать преждупреждения всем своим московским абонентам из-за слишком поздно пришедшего обращения от МЧС.

Представитель Росгидромета утверждал, что метеослужба предупредила МЧС о надвигающейся непогоде за два дня до урагана. В МЧС в ответ заявили, что присланный Росгидрометом прогноз не подпадал под категорию чрезвычайной ситуации.

Синоптики позже ответили, что их прогноз за три часа до начала урагана о порывах ветра 17−22 м/с приравнивается к опасному явлению, так как при таких условиях могут быть разрушения, которые сопоставимы с ветром 28 м/с.

Инфографика Зависимость разрушительной силы ветра от его скорости

На запрос Рашкина ответил и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (с ответом ознакомилась Русская служба Би-би-си). Он также сослался на прогноз Росгидромета о недостаточно сильном ветре для введения режима ЧС. Пучков пишет, что оповещение было сделано на информационных табло на улицах Москвы и в СМИ, и что это соответствует нормам закона.

В ответе министра также говорится, что МЧС «приступило к разработке проекта национального стандарта в части выработки единого классификатора уровней неблагоприятных опасных явлений», и что информирование населения при помощи операторов связи необходимо доработать.

30 июня на Москву обрушился ливень, который еще накануне синоптики назвали самым сильным за 50 лет. Однако и в этот раз большинство москвичей не получили смс с предупреждением МЧС, показал опрос Русской службы Би-би-си в «Фейсбуке».