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16:35 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове полицейский задержан за вымогательство 21000 евро

Согласно решению прокуроров, сотрудник инспектората полиции Дрокиевского района подозревается в извлечении выгоды из влияния.

Источник: Actualitati.md

По имеющейся информации, полицейский работал совместно с главой одного из муниципальных предприятий. Совместно двое чиновников решили подзаработать за счет занимаемого положения.

Таким образом, задержанные обещали положительное решение суда по одному из дел, в обмен на 21 000 евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф до 300 000 леев или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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