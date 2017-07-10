В Молдове полицейский задержан за вымогательство 21000 евро

Источник: Actualitati.md

По имеющейся информации, полицейский работал совместно с главой одного из муниципальных предприятий. Совместно двое чиновников решили подзаработать за счет занимаемого положения.

Таким образом, задержанные обещали положительное решение суда по одному из дел, в обмен на 21 000 евро.