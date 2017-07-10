В Молдове полицейский задержан за вымогательство 21000 евро
Согласно решению прокуроров, сотрудник инспектората полиции Дрокиевского района подозревается в извлечении выгоды из влияния.
Согласно решению прокуроров, сотрудник инспектората полиции Дрокиевского района подозревается в извлечении выгоды из влияния.
По имеющейся информации, полицейский работал совместно с главой одного из муниципальных предприятий. Совместно двое чиновников решили подзаработать за счет занимаемого положения.
Таким образом, задержанные обещали положительное решение суда по одному из дел, в обмен на 21 000 евро.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф до 300 000 леев или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.