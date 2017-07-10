Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
СМИ: Киев продал США радар и секретные технологии
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Янукович называет условие возврата Крыма Украине – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
15:07 (мск), источник: Интерфакс

В Сочи при реставрации стен храма XIX века рухнула крыша

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Прихожане храма Успения Богородицы села Высокое в Сочи просят горожан и гостей курорта помочь восстановить крышу, которая упала во время проведения реконструкции здания.

«Храм Успения Богородицы в Сочи был возведен в XIX веке. Со временем он стал разрушаться и прихожане решили своими силами восстановить его», — сообщила агентству «Интерфакс» прихожанка Лариса Высоцкая в понедельник.

Она отметила, что прихожане собирали деньги и нанимали строителей для проведения реконструкции церкви.

«Стали реставрировать стены храма и во время проведения работ крыша полностью обвалилась. Слава Богу, никто не пострадал», — подчеркнула прихожанка.

По ее словам, «пока лето, необходимо возвести крышу и завершить все строительные работы. В противном случае, храм полностью разрушится».

«Просим сочинцев и гостей курорта оказать посильную помощь для возведения крыши храма, который находится по дороге на Красную Поляну в селе Высокое, Адлерском районе Сочи», — отметила Высоцкая.

В свою очередь, благочинный сочинских церквей, протоиерей Андрей Дубровский подтвердил эту информацию: «Да, это правда».

Село Высокое (первоначальное название — деревня Русская) основано в 1871 году русскими переселенцами, выходцами из центральных и южных губерний Российской империи. В последующие годы деревня активно заселялась греками, бежавшими из Турции после антихристианских волнений. В 1883 году в Высоком уже действовала деревянная церковь и церковно- приходская школа. В 1904 году, при непосредственном участии настоятеля храма Харлампия Семерджи, была построена новая каменная церковь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Силуанов: приватизация в условиях санкций не имеет смысла
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Отмечающий 60-летие Юрий Стоянов пообещал зрителям новое шоу Актер сообщил, что в ближайшее время выйдет его новая программа на телеканале «Россия»
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь