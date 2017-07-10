В Сочи при реставрации стен храма XIX века рухнула крыша

«Храм Успения Богородицы в Сочи был возведен в XIX веке. Со временем он стал разрушаться и прихожане решили своими силами восстановить его», — сообщила агентству «Интерфакс» прихожанка Лариса Высоцкая в понедельник.

Она отметила, что прихожане собирали деньги и нанимали строителей для проведения реконструкции церкви.

«Стали реставрировать стены храма и во время проведения работ крыша полностью обвалилась. Слава Богу, никто не пострадал», — подчеркнула прихожанка.

По ее словам, «пока лето, необходимо возвести крышу и завершить все строительные работы. В противном случае, храм полностью разрушится».

«Просим сочинцев и гостей курорта оказать посильную помощь для возведения крыши храма, который находится по дороге на Красную Поляну в селе Высокое, Адлерском районе Сочи», — отметила Высоцкая.

В свою очередь, благочинный сочинских церквей, протоиерей Андрей Дубровский подтвердил эту информацию: «Да, это правда».