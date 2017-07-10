В Сочи при реставрации стен храма XIX века рухнула крыша

«Храм Успения Богородицы в Сочи был возведен в XIX веке. Со временем он стал разрушаться и прихожане решили своими силами восстановить его», — сообщила агентству «Интерфакс» прихожанка Лариса Высоцкая в понедельник.
Она отметила, что прихожане собирали деньги и нанимали строителей для проведения реконструкции церкви.
«Стали реставрировать стены храма и во время проведения работ крыша полностью обвалилась. Слава Богу, никто не пострадал», — подчеркнула прихожанка.
По ее словам, «пока лето, необходимо возвести крышу и завершить все строительные работы. В противном случае, храм полностью разрушится».
«Просим сочинцев и гостей курорта оказать посильную помощь для возведения крыши храма, который находится по дороге на Красную Поляну в селе Высокое, Адлерском районе Сочи», — отметила Высоцкая.
В свою очередь, благочинный сочинских церквей, протоиерей Андрей Дубровский подтвердил эту информацию: «Да, это правда».
Село Высокое (первоначальное название — деревня Русская) основано в 1871 году русскими переселенцами, выходцами из центральных и южных губерний Российской империи. В последующие годы деревня активно заселялась греками, бежавшими из Турции после антихристианских волнений. В 1883 году в Высоком уже действовала деревянная церковь и церковно- приходская школа. В 1904 году, при непосредственном участии настоятеля храма Харлампия Семерджи, была построена новая каменная церковь.