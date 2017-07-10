В Красноармейском районе ребенок погиб во время игры с собакой

«Тело ребенка было обнаружено в одном из частных домовладений в Красноармейском районе. При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, двое детей восьми и 13 лет в дневное время ушли гулять с собакой. Играя с поводком собаки, старший школьник залез на стол во дворе дома накинул себе на шею поводок и попытался зацепить его за трубу, однако оступился и упал», — рассказал официальный представитель СУ Александр Скорик.