Более 100 человек задержаны на фестивале AFP в Нижегородской области за нарушение административного законодательства

Согласно информации, у посетителей фестиваля изъяли 189 литров алкоголя, 4 грамма наркотика «героин». За нарушения административного законодательства были задержаны 113 человек и еще один отдыхающий на фестивале был задержан за попытку сбыта героина.

Сотрудники Росгвардии проверили также места, расположенные рядом с местом проведения фестиваля, и изъяли 3 незаконно хранящихся охотничьих ружья. Кроме того, с сотрудниками частных охранных организаций, задействованными в обеспечении охраны правопорядка на фестивале, были проведены специальные инструктажи.