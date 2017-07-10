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18:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 100 человек задержаны на фестивале AFP в Нижегородской области за нарушение административного законодательства

Как сообщается на сайте Росгвардии, фестиваль Alfa future people в Балахнинском районе Нижегородской области посетили порядка 45 тыс. человек. Фестиваль проходил в регионе в минувшие выходные — с 7 по 9 июля.

Согласно информации, у посетителей фестиваля изъяли 189 литров алкоголя, 4 грамма наркотика «героин». За нарушения административного законодательства были задержаны 113 человек и еще один отдыхающий на фестивале был задержан за попытку сбыта героина.

Сотрудники Росгвардии проверили также места, расположенные рядом с местом проведения фестиваля, и изъяли 3 незаконно хранящихся охотничьих ружья. Кроме того, с сотрудниками частных охранных организаций, задействованными в обеспечении охраны правопорядка на фестивале, были проведены специальные инструктажи.

Ранее сообщалось, что более 40 сотрудников МЧС по Нижегородской области осуществляли охрану общественного порядка на AFP.

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