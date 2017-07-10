Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Янукович называет условие возврата Крыма Украине – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
16:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский бизнесмен отправится в колонию на 2,5 года за присвоение 30 млн рублей

Коммерсант обманул партнёров по бизнесу.

Центральный районный суд вынес приговор бизнесмену, которого судили за мошенничество и присвоение на 30 млн рублей. В наказание 58-летний Сергей Калашников получил 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области в понедельник, 10 июля.

Как установил суд, Сергей Калашников в 2012 году решил обмануть партнёров по бизнесу. Он рассказал другим коммерсантам о том, что у него есть права на разработку месторождения щебня. Калашников предложим бизнесменам вложить деньги в покупку дорогостоящей техники, необходимой для добычи щебня, обещал им хорошие доходы.

Партнёры передали Калашникову деньги на покупку оборудования. Они ждали от своих вложений прибыли. Однако, как выяснилось, Калашников технику не покупал, добычу щебня не планировал. Так коммерсанты лишились 30 млн рублей. А Сергей Калашников попал под уголовное преследование за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и присвоение чужого имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По итогам рассмотрения дела Сергей Калашников получил реальный срок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
В Кремле заявили о российском происхождении турбин в Крыму
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь