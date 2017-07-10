Воронежский бизнесмен отправится в колонию на 2,5 года за присвоение 30 млн рублей
Коммерсант обманул партнёров по бизнесу.
Коммерсант обманул партнёров по бизнесу.
Центральный районный суд вынес приговор бизнесмену, которого судили за мошенничество и присвоение на 30 млн рублей. В наказание 58-летний Сергей Калашников получил 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области в понедельник, 10 июля.
Как установил суд, Сергей Калашников в 2012 году решил обмануть партнёров по бизнесу. Он рассказал другим коммерсантам о том, что у него есть права на разработку месторождения щебня. Калашников предложим бизнесменам вложить деньги в покупку дорогостоящей техники, необходимой для добычи щебня, обещал им хорошие доходы.
Партнёры передали Калашникову деньги на покупку оборудования. Они ждали от своих вложений прибыли. Однако, как выяснилось, Калашников технику не покупал, добычу щебня не планировал. Так коммерсанты лишились 30 млн рублей. А Сергей Калашников попал под уголовное преследование за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и присвоение чужого имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По итогам рассмотрения дела Сергей Калашников получил реальный срок.