Воронежский бизнесмен отправится в колонию на 2,5 года за присвоение 30 млн рублей

Центральный районный суд вынес приговор бизнесмену, которого судили за мошенничество и присвоение на 30 млн рублей. В наказание 58-летний Сергей Калашников получил 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области в понедельник, 10 июля.

Как установил суд, Сергей Калашников в 2012 году решил обмануть партнёров по бизнесу. Он рассказал другим коммерсантам о том, что у него есть права на разработку месторождения щебня. Калашников предложим бизнесменам вложить деньги в покупку дорогостоящей техники, необходимой для добычи щебня, обещал им хорошие доходы.