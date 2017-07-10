Таганрогская фирма пыталась вывезти на Украину 8,2 тонны ядовитого вещества

В мае 2017 года на территорию автомобильного пункта пропуска на 110-м км трассы Ростов-на-Дону — Донецк прибыл грузовик Renault с прицепом Kogel. На нем одна из коммерческих фирм Таганрога собиралась вывезти из России на Украину «Спирт изопропиловый абсолютированный». Из документов следовало, что в грузовом отсеке автомобиля находилось десять пластиковых кубов с бесцветной прозрачной жидкостью общим весом 8,2 т.

Ранее эта фирма уже пыталась оформить подобный товар на Таганрогском таможенном посту. В ходе досмотра у перевозчиков попросили дополнительные документы, которых у представителей компании не оказалось. Таможенники отказали в выпуске декларации. Представители таганрогской фирмы оформили товар повторно вне региона деятельности Таганрогской таможни и попытались вывезти заявленный спирт через Матвеев Курган.