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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Таганрогская фирма пыталась вывезти на Украину 8,2 тонны ядовитого вещества

Сотрудники Таганрогской таможни возбудили уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу более 8 т ядовитого вещества — органического растворителя на основе смеси метилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В мае 2017 года на территорию автомобильного пункта пропуска на 110-м км трассы Ростов-на-Дону — Донецк прибыл грузовик Renault с прицепом Kogel. На нем одна из коммерческих фирм Таганрога собиралась вывезти из России на Украину «Спирт изопропиловый абсолютированный». Из документов следовало, что в грузовом отсеке автомобиля находилось десять пластиковых кубов с бесцветной прозрачной жидкостью общим весом 8,2 т.

Ранее эта фирма уже пыталась оформить подобный товар на Таганрогском таможенном посту. В ходе досмотра у перевозчиков попросили дополнительные документы, которых у представителей компании не оказалось. Таможенники отказали в выпуске декларации. Представители таганрогской фирмы оформили товар повторно вне региона деятельности Таганрогской таможни и попытались вывезти заявленный спирт через Матвеев Курган.

Исследование показало, что проба вещества содержала 33% метилового спирта, 51% изопропилового спирта, 11% метилацетата и 5% этилацетата. Состав вещества не соответствовал сведениям, заявленным в декларации. Вещества конфисковали и поместили на хранение в специально отведенной зоне. Сейчас идет расследование по возбужденному уголовному делу.

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