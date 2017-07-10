Задержан подозреваемый в хищении бензина на автозаправочных станциях

28 июня 2017 года в 13−15 час. к АЗС по ул. С. Чекалина в Кировском районе подъехал белый «Мерседес». Пассажир иномарки вышел из салона и попросил оператора заполнить бензином полный бак (100 литров на сумму 3750 рублей). Оставшийся бензин клиент залил в находившиеся в багажнике канистры и уехал, не расплатившись. Камеры видеонаблюдения, установленные на территории АЗС, зафиксировали недобросовестного клиента. Кроме этого, полицейские установили, что государственные номера на иномарке по документам принадлежат другому автомобилю.

В итоге, личность подозреваемого в мошенничестве удалось установить, и 19-летний неработающий житель Городищенского района был задержан. Молодой человек сознался в содеянном. Он пояснил, что похищенный на АЗС бензин он впоследствии продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

Кроме этого, полицейские установили, что автомобилем, на котором передвигался подозреваемый, принадлежала его знакомому, который все это время и находился за рулем. Для того, чтобы длительное время оставаться незамеченными из-за систематических нарушений ПДД, молодые люди меняли на иномарке номерные знаки, которые остались у одного из них со времен ведения бизнеса по перепродаже автомашин.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 10 аналогичным фактам мошенничества на территориях различных АЗС г. Волгограда. Общая сумма материального ущерба устанавливается. В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде.