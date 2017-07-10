Организатор «Русских маршей» Горский намерен просить убежище в Литве

«Сейчас приехал в Литву по визе, я пока воспользуюсь возможностью находиться здесь как турист, так как мне еще нужно попутешествовать по делам по ЕС. Когда приведу в порядок свои дела там, сразу попрошу убежище в Литве. Это, скорее всего, произойдет в середине или в конце августа», — заявил Горский в понедельник агентству BNS.
Горский сообщил, что прибыл в Литву в ночь на воскресенье. По его словам, он уже три года приезжает в республику, так как на имя его супруги зарегистрирован дом в Паланге.
Таким образом, своим отъездом из России Горский нарушил условия пребывания под домашним арестом. В случае его возвращения в РФ, ему грозит заключение под стражу в СИЗО. Кроме того, если Горский не вернется в Россию, то его могут судить заочно.
Ранее Горский был задержан около здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина. В конце апреля Нагатинский суд Москвы признал Демушкина виновным в размещении на своей странице в социальной сети двух картинок, признанных экстремистскими, и назначил ему 2,5 года колонии общего режима. Жалоба на приговор будет рассмотрена 17 июля.
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