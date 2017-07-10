Организатор «Русских маршей» Горский намерен просить убежище в Литве

Источник: РИА Новости

«Сейчас приехал в Литву по визе, я пока воспользуюсь возможностью находиться здесь как турист, так как мне еще нужно попутешествовать по делам по ЕС. Когда приведу в порядок свои дела там, сразу попрошу убежище в Литве. Это, скорее всего, произойдет в середине или в конце августа», — заявил Горский в понедельник агентству BNS.

Горский сообщил, что прибыл в Литву в ночь на воскресенье. По его словам, он уже три года приезжает в республику, так как на имя его супруги зарегистрирован дом в Паланге.

Таким образом, своим отъездом из России Горский нарушил условия пребывания под домашним арестом. В случае его возвращения в РФ, ему грозит заключение под стражу в СИЗО. Кроме того, если Горский не вернется в Россию, то его могут судить заочно.