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17:06 (мск), источник: РИА Новости

Организатор «Русских маршей» Горский намерен просить убежище в Литве

ВИЛЬНЮС, 10 июл — РИА Новости. Организатор «Русских маршей» Юрий Горский, помещенный Мещанским судом Москвы под домашний арест до 3 сентября по делу об экстремистских призывах, заявил, что намерен просить убежище в Литве.

Источник: РИА Новости

«Сейчас приехал в Литву по визе, я пока воспользуюсь возможностью находиться здесь как турист, так как мне еще нужно попутешествовать по делам по ЕС. Когда приведу в порядок свои дела там, сразу попрошу убежище в Литве. Это, скорее всего, произойдет в середине или в конце августа», — заявил Горский в понедельник агентству BNS.

Горский сообщил, что прибыл в Литву в ночь на воскресенье. По его словам, он уже три года приезжает в республику, так как на имя его супруги зарегистрирован дом в Паланге.

Таким образом, своим отъездом из России Горский нарушил условия пребывания под домашним арестом. В случае его возвращения в РФ, ему грозит заключение под стражу в СИЗО. Кроме того, если Горский не вернется в Россию, то его могут судить заочно.

Ранее Горский был задержан около здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина. В конце апреля Нагатинский суд Москвы признал Демушкина виновным в размещении на своей странице в социальной сети двух картинок, признанных экстремистскими, и назначил ему 2,5 года колонии общего режима. Жалоба на приговор будет рассмотрена 17 июля.

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