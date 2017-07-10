Продавец «серебряных таблеток», получивший два года лишения свободы, пытается оспорить приговор
Как сообщили в Советском райсуде Самары, Дмитрий Юнгов, осужденный за мошенничество в отношении пенсионеров обжаловал приговор.
Как сообщили в Советском райсуде Самары, Дмитрий Юнгов, осужденный за мошенничество в отношении пенсионеров обжаловал приговор.
Напомним, в 2016 г. 30-летний житель Самара Дмитрий Юнгов, ранее уже судимый за мошенничество, совершил ряд аналогичных преступлений: он под видом чудодейственного лекарства продавал престарелым гражданам «серебряные таблетки» стоимостью почти 20 тыс. рублей.
30 июня в Советском райсуде он был признан виновным в трех эпизодах хищения денег обманным путем, и федеральный судья Марина Трунина приговорила его к двум годам лишения свободы.
Осужденный подал апелляционную жалобу на приговор.