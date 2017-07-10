Подозреваемые в убийстве 38-летней жительницы Ростова признали вину
Мужчина и женщина, подозреваемые в убийстве 38-летней жительницы Ростова Веры Кравец, признали вину, они заключены под стражу, сообщает
Мужчина и женщина, подозреваемые в убийстве 38-летней жительницы Ростова Веры Кравец, признали вину, они заключены под стражу, сообщает
Как сообщалось ранее, 5 июля 2017 года 38-летняя жительница Ростова ушла из дома и не вернулась. Родственники женщины обратились с заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.
Позже в
«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК. — В ходе допроса подозреваемые свою вину в совершении преступления признали полностью и пояснили, что совершили убийство из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами потерпевшей», — уточнили в