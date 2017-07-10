Подозреваемые в убийстве 38-летней жительницы Ростова признали вину

Как сообщалось ранее, 5 июля 2017 года 38-летняя жительница Ростова ушла из дома и не вернулась. Родственники женщины обратились с заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

Позже в Родионово-Несветайском районе Ростовской области было обнаружено тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали знакомую погибшей и ее бывшего мужа.