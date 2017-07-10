Двухэтажный дом рухнул в Сочи

Обрушилась часть дома барачного типа, расположенного в Центральном районе Сочи по улице Виноградной. Информация на пульт дежурного поступила от местных жителей в 16:20. Южный Региональный поисково-спасательный Отряд выехал на место, где также работают экстренные службы и сотрудники следственного комитета. В частности, на месте работают 35 сотрудников и 10 единиц техники МЧС.

По данным источника, частный дом горел несколько лет назад, после чего был признан аварийным, однако люди в нем все равно жили. Эвакуация не проводилась, люди частично расселены в ближайших постройках.