Двухэтажный дом рухнул в Сочи
По предварительным данным в результате происшествия погибла женщина.
По предварительным данным в результате происшествия погибла женщина.
Обрушилась часть дома барачного типа, расположенного в Центральном районе Сочи по улице Виноградной. Информация на пульт дежурного поступила от местных жителей в 16:20. Южный Региональный
По данным источника, частный дом горел несколько лет назад, после чего был признан аварийным, однако люди в нем все равно жили. Эвакуация не проводилась, люди частично расселены в ближайших постройках.