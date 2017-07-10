Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
СК отреагировал на слова Путина разобраться с «борзотой»
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннеса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
СМИ: Киев продал США радар и секретные технологии
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Природные пожары в Калифорнии
18:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Двухэтажный дом рухнул в Сочи

По предварительным данным в результате происшествия погибла женщина.

Обрушилась часть дома барачного типа, расположенного в Центральном районе Сочи по улице Виноградной. Информация на пульт дежурного поступила от местных жителей в 16:20. Южный Региональный поисково-спасательный Отряд выехал на место, где также работают экстренные службы и сотрудники следственного комитета. В частности, на месте работают 35 сотрудников и 10 единиц техники МЧС.

По данным источника, частный дом горел несколько лет назад, после чего был признан аварийным, однако люди в нем все равно жили. Эвакуация не проводилась, люди частично расселены в ближайших постройках.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
В сделках с новостройками будут использовать блокчейн
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь