Пропавшую в Шымкенте женщину нашли спустя двое суток в больнице

Источник: Sputniknews.kz

О пропавшей матери в социальных сетях написала Екатерина Яшенко, предупредив, что женщина не сможет предоставить данные о себе, так как страдает психическим заболеванием.

По словам Екатерины Яшенко, родственники по несколько раз в день заезжали в указанную больницу, однако не получали там нужной информации.

О нашедшейся матери Екатерина тоже написала в соцсетях, отметив, что женщина сначала находилась в реанимации, а затем была переведена «в закуток, как безродная», на ее теле было множество синяков и ссадин, а также отсутствовали золотые украшения.

«Нам предстоит разбираться с полицией, которая обещала найти ее, и с больницей, куда мы заезжали по три раза в день, но не получали нужных сведений», — сообщила Екатерина Яшенко, недоумевая от жестокости и бессердечности людей.