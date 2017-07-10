Пропавшую в Шымкенте женщину нашли спустя двое суток в больнице
АСТАНА, 10 июл — Sputnik. Женщину, пропавшую 8 июля в Шымкенте, нашли в городской больнице с синяками и ссадинами, пишет региональное издание Otyrar.kz.
АСТАНА, 10 июл — Sputnik. Женщину, пропавшую 8 июля в Шымкенте, нашли в городской больнице с синяками и ссадинами, пишет региональное издание Otyrar.kz.
О пропавшей матери в социальных сетях написала Екатерина Яшенко, предупредив, что женщина не сможет предоставить данные о себе, так как страдает психическим заболеванием.
По словам Екатерины Яшенко, родственники по несколько раз в день заезжали в указанную больницу, однако не получали там нужной информации.
О нашедшейся матери Екатерина тоже написала в соцсетях, отметив, что женщина сначала находилась в реанимации, а затем была переведена «в закуток, как безродная», на ее теле было множество синяков и ссадин, а также отсутствовали золотые украшения.
«Нам предстоит разбираться с полицией, которая обещала найти ее, и с больницей, куда мы заезжали по три раза в день, но не получали нужных сведений», — сообщила Екатерина Яшенко, недоумевая от жестокости и бессердечности людей.
При этом девушка поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв о помощи в поисках ее матери.