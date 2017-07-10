Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Эффект плацебо помогает и в спорте
10 фраз, которые нужно говорить ребенку каждый день
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G-20 в Гамбурге
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Природные пожары в Калифорнии
18:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропавшую в Шымкенте женщину нашли спустя двое суток в больнице

АСТАНА, 10 июл — Sputnik. Женщину, пропавшую 8 июля в Шымкенте, нашли в городской больнице с синяками и ссадинами, пишет региональное издание Otyrar.kz.

Источник: Sputniknews.kz

О пропавшей матери в социальных сетях написала Екатерина Яшенко, предупредив, что женщина не сможет предоставить данные о себе, так как страдает психическим заболеванием.

По словам Екатерины Яшенко, родственники по несколько раз в день заезжали в указанную больницу, однако не получали там нужной информации.

О нашедшейся матери Екатерина тоже написала в соцсетях, отметив, что женщина сначала находилась в реанимации, а затем была переведена «в закуток, как безродная», на ее теле было множество синяков и ссадин, а также отсутствовали золотые украшения.

«Нам предстоит разбираться с полицией, которая обещала найти ее, и с больницей, куда мы заезжали по три раза в день, но не получали нужных сведений», — сообщила Екатерина Яшенко, недоумевая от жестокости и бессердечности людей.

При этом девушка поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв о помощи в поисках ее матери.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Дарт Вейдер' сфотографировался у 'Звезды смерти' в Астане
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь